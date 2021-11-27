بايدن يدعو الى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد في أعقاب ظهور سلالة جديدة فتاكة

2021/11/27 | 13:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الدول التي كان من المتوقع أن تجتمع في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع، للموافقة على التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، وذلك في أعقاب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.… Readmore

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