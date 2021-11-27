2021/11/27 | 14:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا إلى ما تحت عتبة الـ34 ألف حالة، بينما لا يزال مؤشر الوفيات الجديدة جراء الوباء عند مستوى زهاء 1240 حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 1239 وفاة و33946 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 1235 […]

ظهرت المقالة روسيا تسجل قرابة 34 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل قرابة 34 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل قرابة 34 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).