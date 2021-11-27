لوموند: إيران تتخبّط في فوضى داخلية وقادتها غير متوافقون

2021/11/27 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن إيران تحاول إظهار أنها تتفاوض من موقع قوة مع الولايات المتحدة، إلا أن الواقع يختلف في ظل تخبطها في أزماتها الداخلية.

وتضع اللوموند الفرنسية اللوم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي، واتاح المجال امام الجناح المحافظ للاستثمار السياسي داخلياً، وقالت الصحيفة ان استياء المواطنين بلغ ذروته، مع تجاوز التضخم نسبة 45 في المئة، وارتفاع معدلات البطالة إلى نسب غير مسبوقة.



وخلصت الصحيفة الى القول ان القادة في السلطة، التي يهيمن عليها المتشددون، لا يتشاركون المصالح عينها، وبالتالي، لم تعد إيران قادرة على التوصل إلى توافق في الآراء، واتخاذ القرارات واتباع الخط البراغماتي.

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