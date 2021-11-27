تصعيد عسكري إسرائيلي يستبق محادثات فيينا وبنك الأهداف يتمدد

2021/11/27 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طغى ظل الضربة الجوية الإسرائيلية المحتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية، على أجواء التحضيرات لمباحثات فيينا المقرر استئنافها الاثنين بعد خمسة أشهر من الجمود.

وقال الجيش الإسرائيلي انه يسرع بتطوير قدراته على شن عمليات مدمرة للمنشـآت الإيرانية، وعدم الاكتفاء بضربات تعرقل البرنامج النووي، مشيراً إلى توسيع بنك الأهداف الإيرانية.



وأفادت صحف اسرائيلية بأن قادة الجيش يسرّعون الاستعدادات لهجوم محتمل في إيران عبر التركيز على جاهزية سلاح الجو، فقد ذكرت صحيفة هآرتس إن المسؤولين يستخدمون صيغة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تاركين للجيش توجيه التهديدات.

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