2021/11/27 | 14:02 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

السبت 27 نوفمبر 2021 | 01:58 مساءً

| عدد القراءات : 6

النهج الوطني: العراق يبيع النفط للاردن باقل من ١٤ دولارا عن سعر السوق العالمية وخسارة البلاد وصلت لـ٧٥ مليار دينار سنويا

حسب نشرة وزارة النفط على القناة الرسمية العراقية فانّ مبيعات نفط العراق الى مصفى الصمود في الاردن خلال تشرين الأول يساوي (٣١٠) الف برميل بسعر كلي عشرون مليون دولار ما يعني بان سعر البرميل يساوي (٦٤،٥) دولار ، بينما سعر النفط الذي باعه العراق في الأسواق العالمية خلال نفس الشهر بلغ (٧٩،٣) دولار لكل برميل.



يعني العراق باع للأردن بأقل من سعر السوق العالمي بمقدار (١٤) دولار تقريبا لبرميل النفط الواحد ويكون مجموع فرق السعر لما باعه العراق للأردن في شهر تشرين الأول فقط يساوي ( ٤،٣) مليون دولار .



وإذا احتسبنا نفس معدل الكمية ونقصان سعر البيع عن سعر السوق العالمي لمدة عام كامل فالنتيجة تكون خسارة العراق نتيجة بيعه النفط للأردن باقل من سعر السوق العالمي ( ٥٢) مليون دولار ، وتعادل (٧٥) مليار دينار .



وهي تكفي لتوظيف (٢١) الف شاب عراقي براتب شهري مقداره (٣٠٠) الف دينار لسنة كاملة ، أو تكفي لتغطية منحة لطلبة الجامعات بمقدار ( مائة الف )شهريًا ولمدة عام كامل لأكثر من (٦٠) ألف طالب.

مازن الفيلي

عضو تحالف النهج الوطني

٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢١ م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النهج الوطني: العراق يبيع النفط للاردن باقل من ١٤ دولارا عن سعر السوق العالمية وخسارة البلاد وصلت لـ٧٥ مليار دينار سنويا ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النهج الوطني: العراق يبيع النفط للاردن باقل من ١٤ دولارا عن سعر السوق العالمية وخسارة البلاد وصلت لـ٧٥ مليار دينار سنويا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).