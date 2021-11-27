على وقع متحور كورونا الجديد.. تراجع سريع في أسواق المال حول العالم

2021/11/27 | 14:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت المخاوف المتعلقة بمتحور كورونا الجديد والذي بات يعرف باسم "أوميكرون" في تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية، واتخذت عدة دول حول العالم إجراءات وقائية، بينها حظر السفر، لمواجهة خطر انتشار المتحور.

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