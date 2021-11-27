الخارجية تعلن تطورات إجلاء المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا

2021/11/27 | 14:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية، عن رحلة لإجلاء 430 من العالقين في الحدود البيلاورسية.

وقال بيان للوزارة، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "تم منح حتى الآن 120 جواز مرور للراغبين بالعودة طوعًا من المهاجرين".

وأضاف، أن "الوزارة نسقت مساء اليوم السبت، لرحلة استثنائيّة خامسة لإجلاء المهاجرين البالغ عددهم 430".

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