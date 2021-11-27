دور السينما في العراق ..ماض يداعب الذاكرة وأمنيات بعودتها صعبة التحقيق

2021/11/27 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داد- واع- علي جاسم السواد - نصار الحاجفي ذاكرة العراقيين بقايا ملامح لفنانين ظلت عالقة منذ كانت دور السينما مفعمة بالحياة ،وكان روادها يتسابقون لقطع تذاكرها لمتابعة أحدث الأفلام التي تعرض، إلّا أن هواية ارتياد السينمات بدأت تتضاءل مع بداية تسعينيات القرن الماضي خاصة من قبل العائلات للتحول تدريجيا أكثر السينمات الى عرض أفلام لا تصلح للمشاهدة بل لمجرد أفلام تجارية غير هادفة وبعد العام 2003 تحولت أغلب دور السينما الى مخازن للبضائع وبعضها بات مهجوراً، إضافة الى أن التطورات السريعة في العالم الرقمي وتطور تكنولوجيا الاتصالات أسهما بشكل كبير في عزوف المواطنين عن الذهاب الى دور العرض ومشاهدة الافلام السينمائية والمسرحيات، بعد أن أتاحت هذه الاجهزة والتطبيقات لمستخدميها فرصة مشاهدة أحدث الافلام بسهولة، وحتى هواة السينما وجدوا في صالات السينما بالمولات ضالتهم، فلماذا اندثرت السينما؟ وماذا تحتاج حتى تعود الى ما كانت عليه في السابق؟ تساؤلات طرحتها وكالة الأنباء العراقية (واع) على فنانين ومتخصصين للوقوف على أسباب اختفاء دور السينما العراقية؟المخرج والمؤلف عماد جمال حدد أسباب هجر المواطن للسينمات والمسارح الى انحسار دور العرض –السينمات- وتحويلها الى مواقع تجارية كمحالأو مولات ،إضافة الى التغييرات الديموغرافية التي حدثت في المجتمع العراقي.وقال جمال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هجرة الفلاحين من القرى أسهمت بتحويل المدن الكبيرة الى قرية كبيرة مع ضعف سيطرة الدولة على الاماكن العامة ما جعل العوائل العراقية تتخوف من ارتياد دور العرض في ساعات الليل ما أدى ذلك الى هجرة أصحاب دور العرض ومستوردي الافلام مع قدم مكائن العرض الى جانب تطور أجهزة الاتصالات بحيث أصبح بمقدور الشخص أن يشاهد أحدث الافلام بضغطة زر على الحاسوب أو جهاز الاتصال الخاص به وهو جالس في بيته مسترخياً"، لافتاً الى أن "المحال التجارية التي كانت محيطة بدور السينما والتي كانت موجودة فيشارعي الرشيد والسعدون أغلبها انقلب في عقد التسعينيات الى تغيير صفة المحال وأصبحت محال ملابس ولوازم للطباعة وعدد حرائق وفنادق متواضعة ،وبالتالي تحول هذان الشارعان المهمان الى مناطق لاستقطاب الزبائن صباحاً وحتى الظهر ،أما في الليل فأمسا الشارعان مهجوران وموحشان ولا توجد فيهما أي حركة أو حيوية حياة ،وهو ما أثر بشكل كبير على دور السينما في هذين الشارعين ،لأن العائلة العراقية أصبحت من الصعوبة التوجه الى هذه الأماكن في الوقت الحاضر". غياب التطوير وتابع أنه"في عقد التسعينيات، العوائل العراقية أصبحت لا ترتاد دور العرض السينمائية بسبب الحالة الاقتصادية في فترة الحصار بالإضافة الى أن أغلب المستوردين والموزعين غادروا العراق ، ما أدى الى عدم استيراد الافلام الحديثة وأيضا في تلك الفترة كان الحصار على المادة السينمائية مانعاً ثانياً فلا يمكن وصول الافلام الجديدة لدور السينما، والافلام القديمة بدأت تستهلك، فضلاً عن ذلك فإن أماكن العرض كانت قديمة ولم تحدث فيها أي عمليات تطوير وقطع الغيار كانت غير متوفرة"، مبيناًأن "السينما في فترة التسعينيات ومع كل الظروف شهدت أسباباًأخرى لتراجعها مثل قيام بعض أصحاب دور السينما بعرض أكثر من فيلم بتذكرة مع إضافة بعض المشاهد الحميمة الى الافلام من أجل جذب الشباب ،وهو ما أثر بشكل كبير على تراجع العروض وعزوف المتابعين".رقابةولفت جمال الى أن "دور السينما الموجود حالياً في مولات تعرض الافلام بدون رقابة حتى لو كان بعض الافلام قد تؤثر على المجتمع فالرقابة المعتمدة الآن هي ذات الرقابة المعتمدة في بعض الدول الأخرى"، مؤكداًأنه "في السابق كانت هناك رقابة على الافلام ،ويتم عرضها على لجان أمنية ونفسية وصحية وبإشراف من قبل وزارة الثقافة، وهذه اللجان هي من تحدد إذا ما كان الفيلم صالحاً للعرض من عدمه". شباك التذاكروأوضح نقيب الفنانين جبار جودي أن "تحول دور السينما من دور العرض العامة الى المولات التجارية فيه شقان: شق إيجابي متماش مع العصر لأن أغلب دور السينما في المولات تمتلك التنوع الآن وهنالك أكثر من صالة بالإضافة الى ارتباطها بشباك التذاكر العالمي وأحياناً العراق يعرف قبل أميركا وذلك لفارق التوقيت وأن دور السينما الكبيرة لادور لها حاليا لأنها تحتاج الى نفقات تشغيلية كبيرة والمردودات لاتغطي الكلفة ،لذلك انتقلت الحركة التجارية الى أن تكون السينمات ذات مساحات صغيرة ،وهنالك تنوع في عرض الافلام داخل هذه المولات".نجوم السينماالفنان التشكيلي حسين علي جبر أشار الى أن "دور السينما أثرت في المجتمع وغيرت حياة المجتمعات ووفرت فرصة لتكوين الرأي العام أو التركيز على جانب معين من حياتنا "، مبيناًأن "نجوم السينما أثروا على حياة طبقة كبيرة من المجتمع من خلال تقليدهم في الملبس والتصرف وتكوين الآراء وللسينما دور في تغيير قوانين وظواهر معينة سواء كانت إيجابية أو سلبية". ولفت الى أن "أهمية المسرح في المدارس والبيوت الثقافية ومراكز الشباب وكما هو معروف فإن الإهمال الذي طال هذه المؤسسات وغياب المتاحف والمسارح ودور السينما جعل الحياة تتجه الى وسائل الاعلام الأخرى ولم نجن من غيابها سوى ضبابية المشهد "،مؤكداً ضرورة إعادة دور السينما والمسارح في هذه التجمعات لما لها من أهمية في حياة المجتمع".أفلام منتقاةويرى الاعلامي علي ناصرأن "إغلاق دور السينما التي كانت منتشرة في العديد من المواقع العامة وإعادة افتتاحها في المولات فيهما نظرة تجارية حيث يتواجد المواطنون في المول من أجل التبضع وبكثافة عددية ،ومن الممكن أن يرتادوا القاعات المخصصة للسينما فيها "، داعياً الى أن "تكون هذه الافلام منتقاة من أجل توعية الجيل والنخبة الشبابية الآن". تطور وسائل الاتصال ويجد المخرج وديع نادر أن سبب اندثار دور السينما يعود الى عدة أسباب أبرزها تطور وسائل الاتصال وإمكانية عرض الافلام بتقنية عالية على شاشات وسائل الاتصال الالكترونية.وقال نادر إن " دورالسينما في العراق بدأت تلفظ انفاسها الأخيرة مع بداية التسعينيات بسبب الحصار والاهمال وعدم استيراد أفلام بعد أن كانت في فترة الثمانينيات وقبلها متميزة في العراق ،وكانت دور العرض كثيرة وتوفرللعائلة العراقية الملاذ الآمن والجميل ،وفي مطلع التسعينيات توقف الاستيراد وأضحت المباني مخازن للبضائع وعزف الجمهورعن دور السينما واتجه الى مشاهدة الافلام السينمائية عن طريق أجهزة الفديو تيب "، موضحاًأن" دور العرض أنشئت في المولات التجارية وأصبحت السينما رقمية وسينما (دجتل) وربما الصورة اختلفت والصوت اختلف وطريقة العرض اختلفت ولهذا عندما تكون مولات أو بنايات جديدة يسارع المصممون على تصميم سينما حديثة تواكب السينمات في العالم بالرغم من أننا نمتلك الكثير من المقومات في أن تكون لدينا سينما رقمية جيدة في وسط بغداد ".وأضاف أنه" يمكن إعادة النظر في دور السينما القديمة وتجديدها لجذب المواطنين بالرغم من أن أجهزة الاتصال الحديثة اختصرت الكثير من المشاهدة والعوامل المؤثرة ".صعوبات فنيةمن جانبه قال عضو النادي السينمائي العراقي فيصل السعيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن"السينما تحولت الى الأماكن العامة في المولات بسبب كونها أكثر أماناً وأقل كلفة"، لافتاً الى أنه "في حال فكر أحد المستثمرين بفتح سينما في المكان العام فسيحتاج الى مساحة كبيرة ويجب أن يوفر كراجاً للسيارات ويوفر حماية وكوادر كثيرة".وتابع أن "المعايير المعتمدة في بعض الأفلام وفي حال هنالك رقابة ستكون على الفئات العمرية حيث الأفلام العادية من سن 13 سنة فما فوق، وهنالك أفلام لأكثر من 15 عاماً ،وهنالك أفلام فوق سن الـ 18 سنة"، مشيراً الى أنه " ليس هنالك رقابة على الأفلام لأن الفيلم يتم استلامه من موزع رئيسي في الشرق الأوسط ،فإذا كان هنالك اعتراض فسيكون من قبل الموزع وصاحب دور السينما".تشجيع الجمهورالى ذلك أكد مدير تجمع أفلام العراق حيدر عبد الستار لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "من بعد اغلاق دور السينما في العراق الواحدة بعد الاخرى بدأت الثقافة السينمائية تنحصر بما يتم عرضه على شاشات التلفزيون في القنوات المحلية ومن بعدها على القنوات الفضائية ،وهذا بدوره أدى الى تخوف رجال الاعمال والمستثمرين من المغامرة في مجال السينما خاصة في وقت قلت فيه إشاعة روح السينما والافلام"، مضيفاً الى أنه "في العام 2011 تمت إعادة فتح صالتين لعرض الافلام في نادي الصيد وتبعها افتتاح سينما مول المنصور كتجربة ومغامرة من قبل شركةiraqi cinema وبدأت المولات والتي تعتبر من عناصر الجذب بان تكون اداة تسويقية ناجحة لإعادة ثقافة السينما في العراق عامة وبغداد خاصة".وأشار الى ان " تجمع افلام العراق" بدأ كفكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2011 بمجموعة صغيرة تحت اسم (تجمع افلام العراق) والذي تطور فيما بعد لما يشبه شبكة اخبار فنية كاملة وبعد عدة سنوات نجح التجمع في عمل اول لقاء لأعضائه وكانوا عدة اشخاص وبعدها اخذت اللقاءات تزداد وفي كل شهر ينضم مئات الاصدقاء والمتابعين، واصبحت للتجمع الامكانية لتنظيم وترتيب لقاءات في ثلاث محافظات وفي نفس الوقت". دعم الافلامولفت عبد الستار الى أن "التجمع أسهم في اسناد ودعم صناع الافلام الشباب إعلاميا من خلال تسخير كل الامكانيات والجمهور لتحفيز ودعم الشباب ومحاولة اسناد الفيلم العراقي والدراما العراقية بالذات"، مبيناً أنه "وبعد انتشار المولات اصبح هنالك في كل مول سينما وفي كل سينما عدة دور عرض في كل اسبوع تعرض وبالتزامن مع العرض العالمي للافلام الجديدة ، بل ويتم نشر مواعيد عرض الافلام في العراق على المواقع العالمية، ولأن السينمات اصبحت من الاماكن التي تجمع العائلة فقد وجب وجود معايير عرض الافلام التي لا تمس المجتمع والتقاليد، وبالإضافة لمعايير الاختيار هنالك التصنيف العمري لكل فيلم يتم عرضه، فهنالك افلام للعائلة وهنالك للأطفال وغيرها". معايير الأفلامبدروه أوضح عضو نادي السينما العراقي أحمد السراي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "لا يتوقع عودة لدور عرض السينما في العراق لأن هذا الامر لم يكن حصراً في العراق بل هو نتاج تجارب ناجحة في دول الجوار والعديد من دول العالم مثل مصر وتركيا ودول الخليج العربي وغيرها ،ولذلك لا أتوقع أن نرى شخصاً يُجازف في افتتاح سينما خارج المولات لأنه من المؤكد سيكون مشروعاً غير ناجح ،لأن المُنافس داخل المولات يحظى بمقبولية أكبر من نواحي عديدة أهمها توفير بيئة مُلائمة لجميع الفئات وخصوصاً العوائل".وتابع أن "السبب في تحويل دور العرض الى المولات لأنها من الاماكن الاكثر زيارة للتسوق والترفيه وقد تجد نسبة كبيرة من الناس تدخل دور العرض في المولات دون التخطيط لذلك فقط لكونهم موجودين ويجذبهم فيلماً ما أو يجدون لديهم وقتاً مناسباً للمشاهدة وغيرها من الاسباب التي تدعم تواجد دور العرض في المولات"، مؤكدا أن "المعايير المُعتمدة في عرض الافلام تكون من قبل اصحاب السينما من خلال معرفتهم بطبيعة ونوعية زوار السينما واختيارهم لأنواع الافلام التي تُعرض وزيادة أوقات العرض للأفلام التي تحظى بشعبية اكبر من غيرها وبعض الافلام لا تجدها تبقى طويلاً في دور العرض لأنها تستهدف فئات خاصة كالأفلام المهرجانية غالباً لا تجذب انتباه المشاهد الذي يبحث عن فيلم يقضي وقتاً ممتعاً فيه".ونوه السراي الى أن "جميع الافلام التي تُعرض تكون خاضعة للرقابة والفلترة من قبل شركات التوزيع الخاصة بتوزيع الأفلام للمنطقة العربية لتتلاءم مع طبيعة المجتمعات العربية".ضوابط رسميةمن جهته قال مدير دائرة السينما والمسرح احمد موسى لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "المادة الثالثة من النظام الداخلي لدائرة السينما والمسرح رقم 6 لسنة 2000 تنص على منح اجازة فتح دور السينما والمسارح وعرض المسرحيات والافلام في المحلات العامة ومراقبتها لضمان صلاحية صالات العرض والاجهزة والآلات الفنية وايقاف العمل بالإجازة او غلق السينما والمسرح مدة معينة او نهائيا والاحالة على المحاكم المختصة وفق ضوابط يحددها مجلس الادارة لدائرة السينما والمسرح"، داعيا "المستثمرين في قطاع السينما الى استحصال الموافقات الاصولية من دائرة السينما والمسرح عند اقامة المهرجانات والفعاليات السينمائية والمسرحية".

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