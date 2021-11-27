الإعلام الحكومي: إدراج سدة الهندية ونواعير هيت في سجل التراث العالمي

2021/11/27 | 14:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، السبت، ادارج سدة الهندية ونواعير هيت في سجل التراث العالمي.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2021)، إنه "بجهود حثيثة بذلتها الحكومة العراقية أثناء انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي الثاني والسبعين للجنة الدولية للري والبزل (ICID) في مدينة مراكش المغربية، أدرج كل من: سدة الهندية القديمة في محافظة بابل، ونواعير قضاء هيت في محافظة الأنبار، في سجل التراث العالمي للري".

وأضاف البيان "جاء هذا الإنجاز بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة العراقية بقيادةرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وممثلة بوزارة الموارد المائية، عبر توجيهات ومتابعة الوزير مهدي رشيد الحمداني، وبجهود اللجنة الوطنية العراقية للري والبزل".

وأشارت الخلية إلى أن "ما حصل بالأمس في مراكش، يوم عراقي بامتياز ويشكل إنجازًا كبيرًا لبلدنا، لم تستطع سوى دول قليلة من تحقيقه تتوافر على إمكانيات كبيرة تفوق إمكانيات العراق في الوقت الحاضر وسيشكل حافزا كبيرا؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب في المستقبل".

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