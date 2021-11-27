2021/11/27 | 14:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، السبت، نداء إلى الاجهزة الامنية في المحافظة، للحد من ظاهرة قطع الطرق اثناء حفلات الاعراس واطلاق العيارات النارية خلالها.

وقال الخطابي في نداء موجه إلى القطاعات الأمنية في المحافظة عبر NRT، جاء فيه "نكرر النداء لكافة الضباط، بتطبيق الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية أثناء الاعراس، وقطع الطرق".

وأضاف، "بعض الاعراس تباشر بقطع الطرق وإطلاق العيارات النارية، لذا يرجى تطبيق الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية ومن يقومون بقطع الطرق أثناء حفلات الاعراس"، مبينا أن "مفارز ورجال المرور مشمولون بهذا التبليغ".

وفي وقت سابق، أكد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، القبض على اثنين من مطلقى النار، والاستمرار في ملاحقة الاخرين.

وذكر الخطابي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (26 تشرين الثاني 2021)، انه "تم ايداع مطلقي العيارات اثنيهم منهم بالسجن والبقية يتم ملاحقتهم وهو بنفسه يتابع الموضوع شخصيا".

من جهتها اكدت مديرية شرطة كربلاء، ملاحقة مطلقي العيارات النارية في مقطع العرس الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المديرية في بيان، انه"تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا لأشخاص يقومون باطلاق العيارات في أحد الأعراس في مدينة كربلاء المقدسة ونود ان نبين بأنه بعد ورد معلومات على الخط الساخن الـ 104 قامت شرطة كربلاء باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية".

وأوضح البيان، أنه "تم اصدار أوامر قبض بحقهم وتم القاء القبض على عدد من المتهمين وملاحقة الآخرين وفق المادة القانونية الصادرة بحقهم".

وأكد أن "وزارة الداخلية عازمة على تطبيق القانون وملاحقة كل من يحاول العبث بامن المواطنين، وتطبيق الاجراءات القانونية بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء يوجه نداء عبر NRT لتطبيق القانون خلال حفلات الاعراس) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء يوجه نداء عبر NRT لتطبيق القانون خلال حفلات الاعراس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).