خطر الموجة الرابعة يتصاعد ووزارة الصحة تحذر

2021/11/27 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الصحة العراقية إن البلاد مقبلة على موجة جديدة من جائحة كورونا ولايمكن مواجهتها الا بتلقي اللقاحات.

وأعلنت وزارة الصحة أن نسبة التلقيح في البلاد بلغت ثلاثين بالمئة فقط من الفئة المستهدفة لافتة الى ان هدفها هو الوصول إلى ستين بالمئة نهاية العام الحالي.

وأشارت الوزارة الى ان اقبال الناس على اللقاح تراجع بعد تراجع معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا..



مؤكدة ان خطر الوباء مستمر خاصة وان الإصابات في البلدان المجاورة ودول أوروبا بدأت تتصاعد مجدداً.

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