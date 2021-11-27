الخارجية تنسق لرحلة خامسة لإجلاء العالقين في الحدود البيلاورسية

2021/11/27 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن رحلة لاجلاء 430 من العالقين في الحدود البيلاورسية.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم منح حتى الان 120 جواز مرور للراغبين بالعودة طوعاً […]

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