صحة ديالى تعلن عن موقفها الوبائي اليومي خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/11/27 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، عن فحص 372 مسحة جديدة في مختبرات المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "المحافظة سجلت 7 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة من الكوادر الطبية و الصحية".

وأضاف أن "10 أسخاص تماثلوا للشفاء التام ليصبح إجمالي حالات الشفاء 76327 حالة أي بنسبة 99% "، مبيناً أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في عموم المحافظة".

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