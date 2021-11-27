الطيران العراقي يدمر عجلة (بيك آب) في كركوك

2021/11/27 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دمر طيران الجيش عجلة (بيك آب) تابعة لداعش.وذكر بيان لوزارة الدفاع " انه في أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك تمكن أبطال طيران الجيش من تدمير عجلة (بيك آب) لعصابات داعش الإرهابية"./انتهى ح

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