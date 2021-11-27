الرئيس التركي يتوجه الى تركمانستان على رأس وفد رسمي

2021/11/27 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البلاد قبل ظهر اليوم إلى تركمانستان على رأس وفد رسمي للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي التي تعقد يوم غد بالعاصمة التركمانستانية عشق اباد.ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز والدفاع خلوصي أكار والتربية محمود أوزر والزراعة والغابات بكر باك دميرلي، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والتجارة محمد موش.كما يضم الوفد التركي، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.ومن المنتظر ان يلتقي اردوغان الرئيس التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف قبل أن يشارك في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي .ومن المنتظر أن يسلم أردوغان رئاسة الفترة الدورية المقبلة للمنظمة إلى نظيره بردي محمدوف، فضلا عن عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الدول الأعضاء بالمنظمة ./انتهى

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