2021/11/27 | 14:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن رحلة لاجلاء 430 من العالقين في الحدود البيلاورسية.وذكر بيان للوزارة، أنه “تم منح حتى الان 120 جواز مرور للراغبين بالعودة طوعاً من المهاجرين”.وأضاف، أن “الوزارة نسقت مساء اليوم السبت، لرحلة إستثنائيّة خامسة لاجلاء المهاجرين البالغ عددهم 430”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تعلن عن رحلة لاجلاء 430 من العالقين في الحدود البيلاورسية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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