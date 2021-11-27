ارتفاع الاسهم المتداولة في سوق العراق خلال الفصل الاول من العام الحالي بنسبة 54%

2021/11/27 | 14:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية، يوم السبت، عن ارتفاع الأسهم وانخفاض قيمتها للسوق، خلال الفصل الأول من العام 2021.

وذكر تقرير للهيئة معني بالفصل الأول من العام الحالي، أن “عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية بلغ 103 شركات في نهاية الفصل الأول من العام 2021”.

وأوضح أن “الفصل الأول شهد ارتفاعا في الأسهم المتداولة لتبلغ 133.5 مليار سهم مقارنة مع 72.7 مليار سهم بالفصل الأول من عام 2020، مايعني ارتفاعا بنسبة 54%، فيما انخفضت قيمة التداول بنسبة 26.42% ليبلغ ما يقارب 84.8 مليار دينار مقارنة بـ 115.2 مليار دينار خلال الفصل الأول من العام 2020”.

وأضاف التقرير، أن “السوق النظامي شكل نسبة 84.2% من الأسهم المتداولة بينما شكل السوق الثاني 15.8%، أما بالنسبة لقيمة التداول فقد شكل السوق النظامي 90.2%، في حين كانت نسبة السوق الثاني 9.8%، بينما بلغت الصفقات للسوق النظامي 29464 صفقة، و2270 صفقة للسوق الثاني”.

وأشار إلى أن “مؤشر أسعار الأسهم 60-ISX ارتفع خلال الفصل الأول من العام 2021 بنسبة 11.4%، ليغلق في نهاية الفصل عند 566.180 نقطة مقابل 5.8.030 نقطة نهاية الفصل السابق”.

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