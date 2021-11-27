2021/11/27 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين لسرقة السيارات جنوبي العاصمة.وقالت المكافحة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بعدما تم تسجيل إخبار عن وجود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال عصابة لسرقة السيارات جنوبي بغداد المركز الخبري الوطني.

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