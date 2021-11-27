الخارجية: العراق منح 120 جواز للمهاجرين الراغبين بالعودة من أوروبا

2021/11/27 | 14:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكّدت وزارة الخارجية، السبت، منح جوازات مرور للمهاجرين العالقين في أوروبا من الراغبين بالعودة.

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وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في تصريح تابعه "ناس"، (27 تشرين الثاني 2021)، "منحنا حتى الآن (120) جواز مرور للراغبين بالعودة طوعاً من المهاجرين".

وأضاف الصحاف، "مساء اليوم نسقنا لرحلة استثنائيّة خامسة سيكون على متنها (430) مواطن".

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