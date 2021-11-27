 حكومة جنوب أفريقيا تنتقد

2021/11/27 | 14:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفت حكومة جنوب أفريقيا، السبت، على إغلاق العديد من الدول حدودها أمام مواطني الدولة الافريقية والمسافرين منها، معتبرة أنها "تُعاقَب" بسبب حرفية علمائها الذين اكتشفوا المتحورة اوميكرون من فيروس كورونا.

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