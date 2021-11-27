الموت يغيب ستيفن سوندهايم…أسطورة المسرح الغنائي الأميركي

2021/11/27 | 14:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي باراك أوباما (إلى اليمين) مقلّداً ستيفن سوندهايم (إلى اليسار) وسام الحرية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في البيت الأبيض بواشنطن © ا ف ب نيكولاس كام نيويورك (أ ف ب) – توفي الجمعة عن عمر يناهز 91 عاماً أهم كتّاب المسرح الغنائي الأميركي ومؤلّف كلمات “ويست سايد ستوري” ستيفن سوندهايم ، على […]

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