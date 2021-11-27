الإمارات تعلن أن 100% من سكانها تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19

2021/11/27 | 14:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطي إماراتي يرفع العلم في دبي بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2020 © ا ف ب/ارشيف كريم صاحب ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات أنها أعطت جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 على الاقل لجميع السكان فيها، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.ويأتي الإعلان عقب ظهور متحورة جديدة لكوفيد-19رصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.وصنفت […]

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