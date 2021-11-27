تحذير من أزمة غذائية في الدول النامية بعد ارتفاع سعر الاسمدة

2021/11/27 | 14:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتاج إنتاج الأسمدة إلى كميات كبيرة من الغاز.

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