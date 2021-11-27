بايدن يدعو عددا من الدول الى التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات

2021/11/27 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الدول التي كان من المقرر أن تجتمع في منظمة التجارة العالمية الى الموافقة على التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وجاءت دعوة بايدن على الرغم من تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع وتم تأجيله على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا وعقب فرض قيود على السفر من شأنها أن تحول دون وصول كثيرين من المشاركين إلى جنيف في حين شدد بايدن على ان الأنباء بشأن السلالة الجديدة يجب أن توضح أكثر من أي وقت مضى سبب عدم انتهاء هذه الجائحة إلا بعد أن يكون لدينا لقاحات عالمية مضيفا ان ذلك يؤكد أهمية المضي قدما في هذا التنازل عن حماية الملكية الفكرية بسرعة.

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