ائتلاف النصر ينفي أنباء عن تحركات للعبادي للقاء السيد السيستاني

2021/11/27 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى ائتلاف النصر الانباء التي تحدثت عن تحركات ومواقف لرئيس الائتلاف حيدر العبادي.

وقال الائتلاف في بيان على موقعه ان الاخبار التي تروج لتحركات العبادي خارج الموقع الإعلامي الرسمي لا صحة لها سواء المتصلة بطلب لقاء المرجع علي السيستاني أو بخبر ترأسه وفدا لزيارة الأمم المتحدة مضيفا ان التغطية لجميع لتحركات ومواقف العبادي تُنشر من خلال مواقعه الاعلامية الرسمية.

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