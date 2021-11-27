شركة “نوفافاكس” للدواء تبدأ بالعمل على لقاح مضاد لسلالة “أوميكرون”

2021/11/27 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة نوفافاكس للدواء الأميركية أنها بدأت العمل على تصنيع لقاح مضاد لسلالة أوميكرون المتحورة عن فيروس كورونا، ليكون جاهزاً للاختبار والتصنيع في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت “نوفافاكس” في بيان إن لقاحها سيحوي نسخة فعلية من بروتين ارتفاع الفيروس، الذي لا يمكن أن يسبب المرض، ولكن يمكنه تحفيز جهاز المناعة..



مشيرة إلى أن العمل الأولي على اللقاح سيستغرق بضعة أسابيع.

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