الهدف من التعليم حسب آرثر شوبنهاور - زهير الخويلدي

2021/11/27 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي تمهيد" أن الهدف الأساسي للتعليم هو التعهد من النهاية الصحيحة بالتعرف على العالم، وهو الهدف الحقيقي لجميع أشكال التعليم.



"ها هو فيلسوف التشاؤم بامتياز! تتميز فلسفة آرثر شوبنهاور بأكملها بالفعل بالاعتراف بالطبيعة المأساوية للوجود البشري.



وفقًا للمفكر الألماني، نقضي حياتنا بأكملها في مطاردة شيء ما ثم آخر ، بدءًا من الرغبة والحرمان إلى خيبة الأمل التي يولدها التملك دائمًا.



كتب: "الحياة تتأرجح، ......





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