جواب أولي على أنفير خوجة بصدد كتاب -الإمبريالية والثورة- الحلقة الأولى - الشرارة

2021/11/27 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الشرارة جواب أولي على أنفير خوجةبصدد كتاب"الإمبريالية والثورة"(الحلقة الأولى)مقدمة المترجمإن النص الثاني الذي نقدمه للقارئ والمناضل، ضمن سلسلة الرد على أطروحات الخوجيين التحريفية، صدر سنة 1978 وموقع من طرف "المنظمة الشيوعية الماركسية – اللينينية – الطريق البروليتاري -"، وهي منظمة فرنسية تأسست سنة 1976.



وقد جاء هذا التأسيس نتيجة للتطورات التي عرفها اليسار الثوري الفرنسي بداية من ......





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