الفتح: المفوضية تجاهلت تحذيرات الشركة الفاحصة بشأن التزوير

2021/11/27 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم السبت، أن المفوضية تجاهلت تحذيرات الشركة الفاحصة الالمانية بشأن حصول خروقات في الانتخابات.

وقال جابر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الشركة الألمانية الفاحصة ابلغت المفوضية قبل 10 ايام من موعد الاقتراع حول إمكانية حصول خروقات وتزوير في الانتخابات البرلمانية في العراق".

وأضاف، ان "عدم ذهاب المفوضية إلى العد والفرز اليدوي هو دليل على وجود خروقات كبيرة في العملية الانتخابية".

وتابع جابر أن "مطلب اغلب الكتل السياسية هو الذهاب إلى العد والفرز اليدوي"، داعياً "مفوضية الانتخابات إلى عدم تعقيد الأمور فيما يخص هذا الملف".

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