حكومة الإقليم : لن نعفو عن أشخاص أهانوا علم كردستان خلال التظاهرات

2021/11/27 | 14:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ توعدت حكومة إقليم كردستان بإنزال العقوبات القانونية بحق أشخاص اقدموا على إهانة علم كردستان خلال احتجاجات طلبة الجامعات والمعاهد.وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني خلال لقائه مجموعة من الطلبة الجامعيين، إنه "ينبغي حل المشاكل بالحوار، وإذا كنتم تريدون التظاهرات فتظاهروا بشكل حضاري بعيدا عن العنف وحرق المباني الحكومية"، مضيفا أن "مطالبكم قد وصلتنا، ونبذل الجهود لإيجاد حل لها".وشدد على أنه "لا ينبغي السماح لأي شخص أو أي طرف أن يستغل الاحتجاجات لمأربه السياسية".وتابع إن "الذين أظهروا عدم الإحترام إزاء علم كردستان، وقاموا بوطئه بأقدامهم ستتم إحالتهم للقضاء"، مشيرا الى إن آلاف الشهداء بذلوا دماءهم لحفظ هذا العلم./انتهى8

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