الجامعة الأمريكية في بغداد توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ميسان

2021/11/27 | 14:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / وقعت الجامعة الأمريكية ، اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة ميسان ، .وقال رئيس الجامعة "مايكل مولنيكس" خلال مراسيم التوقيع التي جرت في بغداد "إن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة ميسان سيسهم في زيادة آفاق التعاون في المجالات العلمية وسيتيح للطلبة والباحثين من الجامعتين فرصاً لتبادل المعرفة ولتطوير علاقات طويلة الأمد".من جانبه اثنى رئيس جامعة ميسان "عبد الباسط محسن عيال" على التعاون بين الجامعتين آملاً أن تكون مذكرة التفاهم هذه أحد أبواب التعاون بين الجامعتين"./انتهى س

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