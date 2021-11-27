حكومة جنوب افريقيا تعتبر أنها “تُعاقَب” لأنّ علماءها اكتشفوا متحورة اوميكرون

2021/11/27 | 14:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوهانسبرغ-(أ ف ب) – تأسفت حكومة جنوب افريقيا السبت على إغلاق العديد من الدول حدودها أمام مواطني الدولة الافريقية والمسافرين منها، معتبرةً أنها “تُعاقَب” بسبب حرفية علمائها الذين اكتشفوا المتحورة اوميكرون من فيروس كورونا.وقالت الحكومة في بيان إن “هذه السلسلة الأخيرة من إجراءات حظر السفر تُعاقب جنوب افريقيا على تحديدها التسلسل الجينومي المتقدّم […]

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