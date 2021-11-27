اللواء معن: تشكيل لجنة تحقيق مع الهاربين من سجن التاجي

2021/11/27 | 14:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، اليوم السبت،عن تشكيل لجنة للتحقيق مع السجناء الذين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الهروب من سجن التاجي ،مؤكداً أن جميع السجون فيها أطواق للحماية والمراقبة.وقال معن في تصريح صحفي، إنه “تمت إحالة الملقى القبض عليهم من السجناء اثناء محاولتهم الهروب من سجن التاجي الى لجنة […]

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