اليابان تعتزم امتلاك أسلحة هجومية

2021/11/27 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، إن بلاده سوف تعزز قدراتها الدفاعية الضرورية، وستنظر في جميع الخيارات، بما في ذلك امتلاك قدرات على شن هجوم على قواعد العدو.

وجاءت تصريحات كيشيدا في خطاب ألقاه في قاعدة لقوات الدفاع الذاتي البرية، بحسب وكالة أنباء “كيودو” اليابانية.

وأعرب كيشيدا عن قلقه بشأن التطور السريع لكوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ والتوسع العسكري الصيني.

وأضاف كيشيدا أنه عندما تراجع اليابان سياساتها الخارجية والأمنية، فإن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة بما في ذلك فكرة منح قوات الدفاع الذاتي القدرة على ضرب قواعد العدو.

وتعد فكرة امتلاك اليابان مثل هذه القدرات الهجومية أمراً حساساً لأن قوات الدفاع الذاتى عليها قيود صارمة بشأن استخدامها للقوة بموجب دستور التخلي عن الحرب.

وتابع كيشيدا بالقول إن اليابان “لا يمكنها التغاضي عن تطوير (كوريا الشمالية) الأخير التقنيات الجديدة وتحسينها مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت .”

وذكر أن الصين تواصل تعزيز جيشها “بدون شفافية كافية” وتقوم “بمحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن”.

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