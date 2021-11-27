أكبر تعديل تشريعي في تاريخ الإمارات.. 40 قانونا يخضعون لتغييرات جديدة

2021/11/27 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أكبر تعديلات تشريعية في تاريخ الدولة شملت 40 قانونا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات السبت

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