إيران: نمتلك قدرات صنع السلاح النووي منذ مدة طويلة

2021/11/27 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن “بلاده تمتلك قدرات صنع السلاح النووي منذ مدة طويلة، لكن عقائدهم وتعليمات قائد الثورة تمنعنهم من الحصول عليها”.وفي مقابلة مع وكالة […]

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