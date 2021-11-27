الإمارات تعلن عن

2021/11/27 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات العربية المتحدة، السبت، عن إجراء "أكبر تغييرات تشريعية" في تاريخ الدولة، وتحديث أكثر من 40 قانونا، لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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