مع بروز اوميكرون.. هل يحتاج العالم الى لقاح جديد؟

2021/11/27 | 15:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسابق شركات الأدوية الزمن لتحديد ما إذا كانت لقاحاتهم الحالية مؤهلة للتصدي لمتحور "أوميكرون" الجديد.

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