ذهبية عراقية ببطولة العالم الباراولمبية برفع الأثقال

2021/11/27 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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توج العراقي مُسلم السوداني بذهبية تحت 49 كجم في فئة الناشئين بعد أن تمكن من رفع 154 كجم ببطولة العالم الباراولمبية برفع الأثقال المقامة حاليا في جورجيا.

و جاء بعده، الأردني محمد الشنطي بالمركز الثاني، بعد أن تمكن من رفع 131 كجم، ليحصد الميدالية الفضية.

وحل البرازيلي لوكاس دوس سانتوس في المرتبة الثالثة، بعد أن تمكن من رفع 131 كجم وهو نفس الوزن الذي رفعه الشنطي، لكن الأخير حصل على الفضية، بأفضلية الوزن الأقل للجسم.

و تعد البطولة من البطولات المؤهلة لباراولمبياد باريس المقبلة سنة 4024.

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