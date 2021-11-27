نتائج عمليات التفتيش والبحث عن المطلوبين في البصرة

2021/11/27 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، نتائج عمليات التفتيش والبحث عن المطلوبين في المحافظة.واكد قائد العمليات في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه بأن "القوات الأمنية أحرزت تقدم كبير ونتائج إيجابية في إدارة الملف الأمني وذلك من خلال ادامة الزخم في مطاردة المطلوبين وحصر السلاح بيد الدولة ومنع تداولة واستخدامة أثناء النزاعات العشائرية".

وأضاف أن "القوات الأمنية قامت صباح اليوم بعمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق الهارثة شمال البصرة تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين البعض منهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي ومصادرة أسلحة واعتدة متنوعة".

وشدد على "ضرورة تنفيذ أوامر القبض بالتنسيق مع مديريات ومراكز شرطة محافظة البصرة".

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