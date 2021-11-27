مهاجرون اكراد يتظاهرون في بيلاروسيا للمطالبة بعدم اعادتهم الى كردستان

2021/11/27 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تظاهر عشرات المهاجرين الاكراد في بيلاروسيا للمطالبة بعدم اعادتهم الى اقليم كردستان.وكانت وزارة النقل ، اطلقت فجر اليوم "السبت" رحلتها الرابعة التي نفذتها إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية من مطار منسك نحو مطاري أربيل وبغداد مخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، نقل من خلالها نحو (420) مواطن عراقي بعد إستحصال الموافقات الرسمية.يذكر أن إجمالي أعداد الذين تم إجلاؤهم خلال الرحلات الأربع التي سيرها الناقل الوطني بلغ (1,458) مواطنا عراقيا ./انتهى5

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