2021/11/27 | 15:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتلاف إرسالية من الحليب السائل لعدم مطابقتها المواصفات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/27 | 15:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتلاف إرسالية من الحليب السائل لعدم مطابقتها المواصفات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتلاف إرسالية من الحليب السائل لعدم مطابقتها المواصفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).