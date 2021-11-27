2021/11/27 | 15:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، اليوم السبت،عن تشكيل لجنة للتحقيق مع السجناء الذين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الهروب من سجن التاجي ،مؤكداً أن جميع السجون فيها أطواق للحماية والمراقبة.وقال معن في تصريح صحفي، إنه “تمت إحالة الملقى القبض عليهم من السجناء اثناء محاولتهم الهروب من سجن التاجي الى لجنة تحقيقية لكشف ملابسات عملية الهروب”.وأكد أن “جميع السجون تتبع الى دائرة الإصلاح في وزارة العدل وفيها عدة أطواق لحماية النزلاء والسجن ،منها طوق تابع الى وزارة العدل والثاني من الشرطة التابعين لوزارة الداخلية ،والثالث من القوات الأمنية في وزارة الدفاع ،إضافة الى الكاميرات وأبراج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: تشكيل لجنة تحقيق مع الهاربين من سجن التاجي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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