رسالة إلى صباح جميل - عباس علي العلي

2021/11/27 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي صباحي كان كوجه القمر حين يتزينفيشرق بالنور الفضيجميل حد الجنونصباحي يا أنت ما أسعدك...ما أجمل من يراك وأنت تبتسم للحياةقال لأنك رأيت الشمس ضاحكةفقد منحني وجهها لغة النورضوء الجمالرقة الحضورفصرت بها سعيدا للثمالةقلت يا صباحيهل أخبرت ملاكي بسر فؤاديقال أخبرها أنتأسعدهاأسقي قلبها بالتهانيوالأمانيكنهر يفرح بالماء حين يجريوالسماء ت ......





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