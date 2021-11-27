مقتل داعشي في محاولة هروب ثلاثة سجناء للتنظيم من سجن التاجي

2021/11/27 | 15:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقيون في مقهى في أحد شوارع بغداد في 12 تموز/يوليو 2021 © ا ف ب صباح عرار بغداد (أ ف ب) – احبطت قوات الامن العراقية فجر السبت محاولة هروب ثلاثة سجناء يرتبطون بتنظيم الدولة الاسلامية ومحكومين بالسجن المؤبد من سجن التاجي الواقع على بعد 20 كليو مترا شمال بغداد، حسبما افاد بيان […]

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