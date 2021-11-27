انتشار شرطة مكافحة الشغب الإيرانية في أصفهان بعد يوم من العنف

2021/11/27 | 15:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت شرطة مكافحة الشغب السبت في أصفهان في وسط إيران، في اليوم التالي ليوم شهد أعمال عنف خلال تظاهرة للاحتجاج على جفاف نهر كما أفاد شهود وموقع التلفزيون الحكومي.وذكر قائد شرطة المحافظة أن الاجهزة الامنية نفذت “عددا محدودا من … Readmore

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