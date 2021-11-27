2021/11/27 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نشرت شبكة العراق الرقمي DIN (منظمة مستقلة)، تقريرا يكشف إنفاق ما يقارب المليار دينار عراقي (850 ألف دولار أمريكي) على 44 ألف إعلان سياسي على منصة “فيسبوك” خلال الانتخابات الأخيرة.وذكر التقرير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شبكة عراقية: مليار دينار أنفقت على إعلانات الـ”فيسبوك” خلال الانتخابات الأخيرة المركز الخبري الوطني.

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