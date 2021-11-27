هل ترغب في الانضمام إلى المهتمين في تداول بيتكوين؟

2021/11/27 | 15:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملات الرقمية أصبحت بلا شك حديث الساعة، خاصة أنها أصبحت سوقًا جاذبة للعديد من المستثمرين، فهل تميل أنت أيضا للاستثمار في العملات المشفرة؟

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