عاصفة قوية تجتاح شمال المملكة المتحدة

2021/11/27 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

لقي شخص حتفه وقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل فيما علق السائقون على طرق غطاها الجليد ليلا في وقت اجتاحت عاصفة قوية مناطق شمال المملكة المتحدة، حسبما أعلنت السلطات السبت.

وقتل الرجل عندما سقطت شجرة على سيارته في إيرلندا الشمالية وفق ما أعلنت الشرطة، في وقت دفعت العاصفة التي أطلق عليها اسم "آروين" مكتب الارصاد لتوجيه إنذار للمواطنين.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن "على الناس أن يبتعدوا عن الساحل في وقت تمثل الأمواج والركام خطرا على الحياة".

والعاصفة التي ترافقها رياح بسرعة 160 كلم تقريبا بالساعة، تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 55 ألف مشترك في شمال إنكلترا، حسبما أعلنت مؤسسة الكهرباء في المنطقة.

وتم تعليق خدمة القطارات السريعة شمال نيوكاسل، فيما أغلقت الطرق بسبب الركام المتساقط في أجزاء من اسكتلندا وأدى تساقط الثلوج اعتبارا من بعد ظهر الجمعة إلى عرقلة الطرق على نطاق واسع.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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