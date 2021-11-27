عدنان درجال يشارك في اجتماع الكونغرس الآسيوي

2021/11/27 | 15:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اشاد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، السبت، بالجهود المبذولة من الاتحاد الاسيوي لديمومة المسابقات ونشر اللعبة على الرغم من صعوبات جائحة كورونا.

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وذكر الاتحاج العراقي لكرة القدم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2021)، أن "وزيرُ الشباب والرياضة عدنان درجال، والأمينُ العام للاتحاد محمد فرحان، حضر الاجتماعَ الحادي والثلاثين لكونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر المنصة الالكترونية (أون لاين)".

وأضاف البيان أن "رئيسُ الاتحاد الآسيوي افتتح المؤتمرَ بكلمةٍ رحبَ من خلالها بأعضاء الكونغرس، ومن ثم تم التأكدُ من عددِ الحاضرين في المؤتمر، ومن بعدها التصويت على عددٍ من المقترحاتِ المطروحةِ على جدول أعمال الاتحاد الآسيوي".

كما اوضح "رئيسُ الاتحاد الآسيوي جدولَ أعمال المؤتمر، وبيّنَ المقترحاتَ المطروحة على طاولةِ الاتحاد، وتم تعيينُ ثلاثة أشخاصٍ مدققين لجرد التصويت، ومثلهم لإعدادِ المحضر الرسمي، وكذلك تمت المصادقةُ على محضر الاتحاد السابق".

من جهته، القى رئيس الاتحاد الدولي ايفانتينو كلمة اشاد فيها "بالجهود المبذولة من الاتحاد الاسيوي لديمومة المسابقات ونشر اللعبة على الرغم من صعوبات جائحة كورونا وتمنى للجميع الموفقية والنجاح في الارتقاء بالكرة الآسيوية".

وايضا، استمعَ أعضاءُ الكونغرس إلى تقرير أمين السر العام وتقارير اللجان والهيئات العاملة في الاتحادِ القاريّ، وتمت المصادقةُ على البيانات والتقارير المدققة بتاريخ 31-12-2020، والمصادقة على موازنة 2021 – 2022.

وتمت مناقشةُ المقترحاتِ والتعديلات والتغييراتِ التي طرأت على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى تعيين مدققين خارجيين للفترة من 2021 – 2024.

وفي الختام، قدمَ رئيسُ الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم، شكره وتقديره للحضور، وأبدى عدداً من الملاحظاتِ المهمةِ على اجتماع اليوم.

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